Das Kapitel Pandemie ist noch nicht beendet, doch die Gemeindebücherei Pullach nähert sich mit kleinen Schritten dem Normalbetrieb. Seit Montag und vorerst bis zum 28. März bietet die Einrichtung Ausleihe, Rückgabe sowie Neuanmeldungen wieder

zu den gewohnten Öffnungszeiten an. Allerdings ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig, wie die Gemeinde meldet. Diese kann telefonisch unter 089/744 74 48 00 oder per E-Mail an buecherei@pullach.de erfolgen. Ein umfangreiches Stöbern in den Beständen der Bücherei ist indes noch nicht erlaubt. Längere Aufenthalte in der Bibliothek, Beratung und die Nutzung von Arbeitsplätzen, Sitzgruppen, Kopierer und Scanner seien derzeit noch nicht wieder möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Auch Veranstaltungen in den Räumlichkeiten stehen bis mindestens 28. März nicht auf dem Terminplan der Gemeindebücherei.