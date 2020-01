In einer Kooperation bieten der Hospizverein Isartal und das Caritas-Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung in Oberhaching einen Lehrgang zur Ausbildung von ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleitern an. Ziel des Ehrenamts in der Hospizbegleitung ist es, schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen im Leben zu begleiten. Zu den Aufgaben gehören die Unterstützung durch Gesprächsangebote und die Entlastung der Angehörigen. Das kann geschehen, in dem Zeit mit den Betroffenen zuhause oder in den stationären Pflegeeinrichtungen verbracht wird und die Hospizbegleiter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Dabei geht um Feingefühl und die Fähigkeit, die richtigen Worte zu finden, ohne selbst zu betroffen zu sein.

Für diese Aufgaben braucht es eine fundierte Ausbildung, die auf die verschiedenen schwierigen Situationen vorbereitet. Der Lehrgang besteht aus einem Grundkurs und einem Aufbaukurs, der bei Interesse an den Grundkurs angehängt werden kann. Die Kosten für das Grundseminar belaufen sich auf 50 Euro, das Aufbauseminar kostet 150 Euro. Die Teilnehmerbeiträge werden allerdings nach einem Jahr ehrenamtlicher Arbeit in der Hospizbegleitung zurückgezahlt. Das Grundseminar findet am Freitag, 13. März, von 15 bis 21 Uhr und am Samstag, 14. März, von 9 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum der Thomaskirche in Grünwald statt. Bei ausreichender Teilnehmerzahl startet der Aufbaukurs am Donnerstag, 19. März, und endet nach 16 Kursterminen am Donnerstag, 16. Juli. Nach der Ausbildung werden die Hospizbegleiter im Einsatz von Fachkräften betreut, versorgt und können regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Für alle Interessierten bieten der Hospizverein und die Caritas zwei Infoabende an, bei denen Fragen geklärt werden können und die Ausbildung genauer vorgestellt wird. Einer findet an diesem Dienstag von19 Uhr an beim Hospizverein Isartal in der Münchener Straße 9a in Pullach statt, der andere am Dienstag, 28. Januar, von 19 Uhr an im Altenheim St. Rita, Innerer Stockweg 6 in Oberhaching. Weitere Informationen zu den Anmeldeformalitäten und die Termine der restlichen 16 Kurse des Aufbauseminars gibt es bei Elisabeth Sexl als Koordinatorin des Hospizvereins Isartal unter Telefon 089/6 13 97-170 oder per Mail an elisabeth.sexl@caritasmuenchen.de.