Die Gemeinde Pullach trauert um ihren Ehrenbürger Louis Sénillon. Der ehemalige Bürgermeister der Pullacher Partnerstadt Pauillac ist am 20. Juli im Alter von 92 Jahren gestorben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erhoben sich Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne), das Gremium und die Besucher von ihren Plätzen, um in einer Gedenkminute den Verstorbenen zu ehren. Mit Betroffenheit habe man von seinem Tod erfahren, heißt es jetzt in einem Nachruf der Gemeinde.

Von 1977 bis 1983 und von 1989 bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister war Louis Sénillon Gemeinderatsmitglied in Pauillac. Während seiner Amtszeit von 1991 bis 2001 als "hochgeschätzter Bürgermeister von Pauillac", so Tausendfreund, habe sich Sénillon sehr intensiv für die Partnerschaft mit Pullach eingesetzt. Seit 1992 habe er zusätzlich überregionale politische Ämter ausgeübt und sich auch dort für den europäischen Gedanken und die Völkerverständigung eingesetzt.

1994 erhielt Sénillon die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde Pullach, die ihm anlässlich des 30. Partnerschaftsjubiläums zusammen mit zwei weiteren Wegbereitern der Städtepartnerschaft, André Cazes und François Dubuc, verliehen wurde. Der Pullacher Ehrenbürger verstarb nur neun Monate nach seiner Frau Raymonde Ariudarre, die ihn sowohl in der Studienzeit als auch bei seiner beruflichen und politischen Karriere stets unterstützte, wie es im Nachruf der Gemeinde weiter heißt.

Sénillon wurde am 28. Januar 1930 in Bordeaux geboren. Er hatte mehrere Studienabschlüsse in den Bereichen Design und Mathematik erworben, bevor er eine erfolgreiche Karriere bei der Mineralölfirma Shell begann. "Wir werden Louis Sénillon stets in ehrender Erinnerung behalten. Seinen vier Kindern, den fünf Enkelkindern, der Urenkelin und seiner ganzen Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme", schreibt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, auch im Namen der Mitglieder des Gemeinderats und der Altbürgermeister Ludwig Weber, Sabine Würthner und Stefan Detig.