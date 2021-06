Die Pullacher Rathauschefin Susanna Tausendfreund von den Grünen bietet wieder Bürgersprechstunden unter freiem Himmel an. Am 17. Juni, 1. Juli und 15. Juli, jeweils donnerstags, steht sie von 16 bis 18 Uhr bei der nördlichen Rundbank vor Rackls Backstubn und der HNO-Praxis am Kirchplatz für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist laut Pressemitteilung nicht nötig. Wer will, kann einfach vorbeikommen und das Gespräch mit der Bürgermeisterin etwa mit einem Einkauf auf dem Pullacher Wochenmarkt verbinden.