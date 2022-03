Die Gemeinde Pullach packt die Sanierung des Sportheims an der Gistlstraße an. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einer Aufstockung des östlichen, älteren Gebäudeteils zugestimmt, ein Gutachten hat ergeben, dass dies statisch möglich ist. Zudem soll der Umbau behindertengerecht erfolgen, die Zugänge werden barrierefrei gestaltet, ein Aufzug vom Keller in den ersten Stock wird eingerichtet und die Sanitäranlagen im gesamten Gebäude werden behindertengerecht ausgestaltet. Auch Energieeinsparmaßnahmen sollen nicht zu kurz kommen, eine Photovoltaikanlage ist eingeplant, an das Fernwärmenetz ist das Sportheim bereits angeschlossen.

In einem nächsten Planungsschritt soll nun eine Konzeptstudie entwickelt werden, die Verwaltung wird dafür ein Planungsbüro beauftragen, auch sollen alle Gutachten und Stellungnahmen eingeholt werden. Aus dem Rathaus heißt es, Ziel sei es, einen möglichst unterbrechungsfreien Sport- und Bewirtungsbetrieb zu gewährleisten. Auch sollen die Vereine in die Planungen einbezogen werden. Das Sportheim sei schon heute ein wichtiger Treffpunkt in der Gemeinde.