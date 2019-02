3. Februar 2019, 22:04 Uhr Pullach Spannendes aus dem All

Unter dem Motto "Science meets Fiction" nehmen Wissenschaftsjournalist Helmut Hornung und Buchautor Bernhard Hegemann das Publikum mit auf eine Zeitreise von der Entstehung der Erde bis heute. Dabei berichtet Hornung Spannendes über das Weltall und stellt den "literarischen Freiheiten" des Kinderbuchs "Ein Alien im Wohnzimmer" von Hagemann neueste Forschungsergebnisse gegenüber. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Pullach am Donnerstag, 7. Februar, um 17 Uhr in der Charlotte-Dessecker-Bücherei statt. Kinder zahlen drei, Erwachsene fünf Euro. Reservierungen in der Bücherei (Telefon: 089/74 44 00-11, E-Mail: buecherei@pullach.de).