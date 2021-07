In seiner Junisitzung hat der Pullacher Gemeinderat beschlossen, eine Solarstrom-Offensive zu starten. Am Donnerstag, 15. Juli, rühren der Klimaschutzmanager der Gemeinde, Ismael Leitmannstetter, und Solarexperten der Energieagentur Ebersberg-München in einer Online-Informationsveranstaltung die Werbetrommel für den Sonnenstrom vom Dach. Die Teilnehmer erhalten dabei Informationen zu wirtschaftlichen Aspekten, zum rechtlichen Rahmen und zu Fördermöglichkeiten und haben die Möglichkeit, Fragen an die Solarexperten der Energieagentur zu stellen. Die Veranstaltung dauert von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Anmeldung unter:www.energieagentur-ebe-m.de/Events/1153/Sonnenstrom-vom-eigenen-Dach.