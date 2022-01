Von Michael Morosow, Pullach

Sommer 2026: Im neugebauten Freizeitbad in Pullach drängeln Kinder vor der 85 Meter langen Reifenrutsche, auf der Sommerliegewiese liegen die Besucher dicht an dicht, im Schwimmbecken herrscht reges Treiben und nebenan rekeln sich Menschen in einem separaten, von geothermischen Quellen gespeisten Bad, hüllen sich in Wolken von Wasserdampf. Bis jetzt sind diese Szenarien, insbesondere das letztgenannte, nur eine Vision und allein der avisierte Eröffnungstermin wirkt sehr sportlich. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat das Konzept der aus seinen Mitgliedern bestehen Arbeitsgruppe Schwimmbad als Grundlage für weitere Planungsschritte einstimmig goutiert.

Die Idee für eine sprudelnde Heißwasserquelle in der Form eines japanischen Onsenbades ist dabei nicht aus der Luft gegriffen, sondern passt ganz gut mit einer weiteren Überlegung zusammen: Die Gemeinde zieht ernsthaft in Erwägung, den Bau und Betrieb des Freizeitbades ihrem Tochterunternehmen, der Geothermiegesellschaft IEP, zu übertragen. Dadurch verspricht sie sich erleichterte Vorschriften bei der Auftragsvergabe und einen Zeitvorteil gegenüber weiteren möglichen Rechtsformen wie etwa der Vergabe an das Kommunalunternehmen Versorgungs-, Bau- und Servicegesellschaft (VBS). "Wir haben uns fest vorgenommen, das neue Schwimmbad noch vor den Kommunalwahlen 2026 zu eröffnen", sagte Andreas Most (Pullach plus). Eine Gesellschaft könne im Vergabeverfahren freier agieren als eine Kommune und sie müsse auch keine "Mondpreise" annehmen. Aller Voraussicht nach werde die IEP ohnehin die Wärme liefern für den Betrieb und laut anwaltschaftlicher Beratung sei es möglich, dass die IEP das Bad baut und auch betreibt.

Für IEP-Geschäftsführer Helmut Mangold wäre eine geothermische Quelle im Freizeitbad die "Sahne auf dem Kuchen", aber nicht das wichtigste Vorhaben. "Wir wollen die Wärme- und Energieversorgung in der Gemeinde auf die Beine stellen, das ist ein viel wichtigeres Thema", sagte er. Außerdem sei noch in keiner Weise untersucht worden, ob und wie sich das heiße Tiefenwasser für den menschlichen Gebrauch reinigen lässt von giftigen Gasen wie Schwefelwasserstoff. Andere Bestandteile des Wasser hätten aber Heilwasserqualität. Das Tiefenwasser muss seiner Meinung nach aber nicht unbedingt im Freizeitbad sprudeln, es könnte das auch getrennt davon auf einer anderen Anlage.

Wahrscheinlich ist ein Neubau neben dem bestehenden Bad

Die Arbeitsgruppe "Schwimmbad" des Gemeinderates hatte sich bei insgesamt sieben Treffen über Aussehen, Funktionalität und Platzierung des neuen Freizeitbades beraten und in der Vorwoche ihre Ergebnisse mit der Architektin Christina Jeschke und der Verwaltung diskutiert. Das Rennen wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Neubau auf dem Grundstück des bestehenden Bades mit vorherigem Abriss des Altbades machen. Dafür rechnet Jeschke mit einer Planungs- und Bauzeit von vier Jahren vom Zeitpunkt des Wettbewerbsbeginns an. Für die Schwimmbadfreunde hieße das, dass sie für 32 Monate auf dem Trockenen säßen. Eine präzise Kostenprognose ist laut Jeschke zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Die ins Auge gefasste Variante eines eingeschossigen Baukörpers auf dem alten Badgelände wäre mit circa 22 Millionen Euro (ohne Parkflächen) aber die günstigste.

Als Vorbild diente der Arbeitsgruppe das Freisinger Erlebnisschwimmbad Fresch, von dem sich die Arbeitsgruppe inspirieren ließ. Das Schwimmbad soll ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen bekommen, eventuell mit Hubboden. Dieser ist unter "kann" gelistet und nicht unter "soll" wie auch andere Extras. Dazu kommen unter anderem ein Lehrschwimmbecken (mit Hubboden), Spaßbecken mit zwei Rutschen, Massagedüsen und Sprudelliegen, ein Kleinkinderbeckenbereich mit Attraktionen wie Wasserspritzfiguren, ein Whirlpool und ein Ganzjahresaußenbecken, drei Saunen, ein Tauchbecken und ein Sauna-Bistro. Geprüft werden für den Innenbereich ein Sprungturm, eine Rutsche sowie Fitnessstudio und ein öffentlich zugänglicher Wellness- und Gymnastikbereich - und jetzt wohl auch ein Onsenbad.