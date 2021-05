Mit mehreren Fahrbahnschwellen will die Gemeinde Pullach den Verkehr zwischen dem Kirchplatz und der Hochleite in der Ortsmitte beruhigen. Angebracht sind die Schwellen am Josef-Breher-Platz, in der Heilmannstraße auf Höhe des Bürgerhauses sowie in der Habenschadenstraße an der Hausnummer 26 und den Standorten Ecke Jaiser-, Schulstraße und Mathildenweg. Auf die Schwellen machen Hinweisschilder aufmerksam, die derzeit noch als Provisorien aufgebaut sind.