Von Michael Morosow, Pullach

Der Starkregen in der Nacht zum 24. Juni war zu viel für das Dach der Josef-Breher-Mittelschule in Pullach. Wie Bautechnikleiter Peter Kotzur in der Gemeinderatssitzung berichtete, stürzte das Flachdach in der Mitte ein unter der Last des Regenwassers, das sich daraufhin in den Holzdachstuhl ergossen habe, der stellenweise eingebrochen und nicht mehr zu retten sei. Für den Gemeinderat stand es außer Frage, dass der Dach schnellstmöglich erneuert werden muss, und so stimmte er denn auch einstimmig dafür, 150 000 Euro bereitzustellen. Der Schaden tue der Schule extrem weh, weil der in Mitleidenschaft gezogene Raum für die Mittagsbetreuung und den Unterricht sehr wichtig sei, sagte Kotzur.

Momentan sei das Gebäude gesperrt, man sei bemüht, den Schaden schnellstmöglich zu beheben. Der Rektor hoffe, dass die Räume nach den Ferien wieder genutzt werden können, eine Fertigstellung werde bis Frühherbst angestrebt, sagte Kotzur. Dachdecker und Zimmerer habe man bereits gefunden, nun sei man noch auf der Suche nach einer Abbruchfirma, die den beschädigten Dachstuhl abträgt. Nach einer Begehung mit einem Statiker steht fest, dass die Dachkonstruktion bis auf die Betondecke abgerissen werden muss.

An ihre Stelle soll ein flaches Pultdach mit einer sechsprozentigen Neigung errichtet werden. Dass dieses Dach nicht für die Ewigkeit gedacht ist, ist klar, schließlich soll die Mittelschule neu gebaut werden und das alte Gebäude in zehn bis 15 Jahren abgerissen werden. Das vom Technischen Hilfswerk errichtete Notdach wird zunächst seitlich geöffnet, damit der Raum zwischen Betondecke und Dachabdichtung austrocknen kann. Erst nach einer Estrichbohrung wisse man, wie viel Wasser eingedrungen sei, deshalb seien die Kosten nur grob schätzt, sagte Andreas Most (Pullach plus), der die Sitzung für die erkrankte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) leitete.

Eine Versicherung wird diesen Schaden nicht ersetzen, die Gemeinde habe keine Elementarversicherung, sagte Kämmerer André Schneider auf Nachfrage von Christine Eisenmann (CSU). Eben weil das Schulgebäude keine lange Lebenszeit mehr haben wird, griff Bautechnikleiter Kotzur nicht den Vorschlag von Angelika Metz auf, auf dem neuen Dach eine Fotovoltaikanlage zu errichten.