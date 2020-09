Der Scherenschleifer Leo Frey bietet am Donnerstag, 24. September, auf den Wochenmarkt in Pullach wieder seine Dienste an. Geschärft werden Scheren, Messer, Beile und Äxte. Aufgrund der großen Nachfrage startet die Annahme bereits um 11 Uhr. Von 13 Uhr an können die geschärften Artikel wieder abgeholt werden.