3. Juni 2019, 22:02 Uhr Pullach Scherenschleifer in Aktion

Wer nur noch stumpfe Messer und Scheren zur Verfügung hat, der sollte sich am Donnerstag, 6. Juni, auf den Weg zum Pullacher Wochenmarkt machen. Dort steht Leo Frey, der Scherenschleifer aus Furth, an seinem mobilen Schleifstand und wartet auf Kundschaft. Scharf geschliffen werden dabei alle Scheren, von der filigranen Nagelschere bis zur großen Gartenschere. Aber auch Rasenmähermesser, Beile, Äxte und Messer aller Art. Frey bietet diesen Service in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr.