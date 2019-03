6. März 2019, 21:44 Uhr Pullach Schäffler-Ausstellung

Die Ausstellung "Schäffler und Hopfengärten" ist im Bürgerhaus Pullach zu sehen. Der Fotokünstler Dieter Härtter beschäftigt sich in seinen Fotografien mit der Ästhetik der Hopfengärten, der Maler Brian Auspitz bildet in seinen Werken die Dynamik der Schäfflertänze ab. Die Ausstellung ist bis zum 17. März montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende sind die Künstler zum persönlichen Gespräch von 11 bis 16 Uhr in der Ausstellung. Brian Auspitz stammt aus Kanada und hat ursprünglich den Beruf des Vergolders erlernt. Dieter Härtter ist darauf spezialisiert, seine Fotografien mit digitaler Bildbearbeitung zu verfremden.