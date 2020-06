Vier Projekte im südlichen Landkreis München werden von der Bayerischen Landesstiftung gefördert. Die CSU-Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer teilt mit: "Bei der Erhaltung ortsbildprägender Baudenkmäler müssen die Besitzer unterstützt werden. Daher freue ich mich, dass die Bayerische Landesstiftung vier Sanierungsprojekte in meinem Stimmkreis mit gesamt 79 000 Euro unterstützt." Folgende Projekte werden gefördert: Außen- und Innensanierung eines Anwesens in Planegg (50 000), die Restaurierung des Wohnteils eines Einfirsthofes in Arget (20 000), die Restaurierung der Fenster und Türen eines Anwesens in Gräfelfing (2500) und die Notsanierung der Friedhofsmauer der Katholischen Nebenkirche Heilig Geist in Pullach (6500).