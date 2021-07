Das Reparatur-Café in Pullach ist wieder da. Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet es am Dienstag, 20. Juli, von 16 bis 19 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Freiraum² in der Jaiserstraße 2. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung zwingend, wofür ein Formular unter pullach.bund-naturschutz.de eingestellt worden ist. Man kann sich auch unter 01525/786 57 92 anmelden. Dann wird mitgeteilt, wann am Nachmittag des Veranstaltungstags im Empfangsbereich das zu reparierende Teil abgegeben werden kann. Bei der Reparatur selbst kann man nicht dabei sein, auch das Café ist geschlossen. Die Besucher erhalten telefonisch Nachricht, wann sie ihre Sachen abholen können. Kontakt: reparaturcafe.pullach@gmail.com.