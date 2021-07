Das Reparatur-Café Pullach findet wieder statt und zwar am Dienstag, 20. Juli, von 16 bis 19 Uhr in den Räumen der Jugendfreizeitstätte Freiraum² in der Jaiserstraße 2. Es gibt allerdings einige Corona-Maßnahmen, die zu beachten sind. Anders als normalerweise kann man nicht spontan mit einem defekten Gerät vorbeischauen, sondern man muss sich anmelden. Ein Formular dafür findet man auf der Homepage https://pullach.bund-naturschutz.de. Darauf soll bereits vermerkt werden, um welches Gerät es sich handelt. In einer Bestätigungsmail wird dann mitgeteilt, wann man das Teil abgeben darf, bei schönem Wetter draußen, ansonsten im Vorraum. Wenn es repariert ist, wird man angerufen, um es abzuholen. Somit fallen alle schönen Seiten des Reparatur-Cafés weg: Man darf nicht zuschauen und Kaffee und Kuchen gibt es auch nicht. Dafür aber ist für FFP2-Masken und Handdesinfektion gesorgt.