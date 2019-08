5. August 2019, 21:27 Uhr Pullach Reitschülerin verletzt sich bei Sturz vom Pferd

Eine 60 Jahre alte Reitschülerin ist am Sonntag im Forstenrieder Park von ihrem Pferd abgeworfen und verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 11.30 Uhr mit einer Reitlehrerin und einer weiteren Reitschülerin auf dem Reitweg zwischen Theresien-Geräumt und Karolinen-Geräumt unterwegs. Als den drei Reiterinnen auf Höhe des Amphibientümpels ein Fahrradfahrer entgegenkam, scheuten ihre Pferde und wendeten abrupt. Danach galoppierten sie auf dem Reitweg zurück in Richtung der Forstenrieder Allee. Die 60-jährige Münchnerin sowie die Reitlehrerin verloren das Gleichgewicht und stürzten zu Boden. Während die Reitlehrerin unverletzt blieb, wurde die 60-Jährige mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die davongaloppierenden Schulpferde konnten von Passanten wieder eingefangen und zum Reitstall zurückgeführt werden.