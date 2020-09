Es ist nicht nur sinnvoll, sondern auch spannend, denn man findet sicher allerlei seltsame Dinge: Das alljährliche "Rama Dama - zam samma", die gemeinsam Müllsammelaktin, findet am Samstag, 19. September, in Pullach statt. Ausweichtermin bei Regen ist der 26. September. Heuer wird der Ablauf allerdings ein wenig anders sein. Treffpunkt für alle Helferinnen und Helfer ist um 10 Uhr am Kirchplatz. Dort wird eine Karte mit den Ablageplätzen für den gesammelten Müll ausgehängt und Müllzangen und Säcke zum Einsammeln werden verteilt. Von 12 bis 14 Uhr gibt es als Dankeschön "Grillen to go" für Helferinnen und Helfer in der Jugendfreizeitstätte "freiraum²".