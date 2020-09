Sie stehen seit Monaten in den Fahrradständern und keiner weiß, wem sie gehören, die "herrenlosen Schrotträder". Auch in diesem Jahr werden die Gemeinde Pullach und die Polizei wieder alle Räder im Gemeindegebiet, die als verwaist, herrenlos oder schrottreif gelten, einsammeln. Bereits am vergangenen Dienstag wurden die betreffenden Fahrräder mit einer weißen Karte versehen, auf der die Besitzer auf die drohende Abholung aufmerksam gemacht werden. Stehen diese Fahrräder zwei Wochen später noch immer am selben Platz, werden sie am Montag, 24. September, entfernt. Räder, die nicht mehr zu reparieren sind, werden verschrottet. Alle anderen werden in der Fahrradwerkstatt wieder flott gemacht und an die Partnergemeinde Baryschiwka in der Ukraine gespendet.