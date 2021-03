Von Michael Morosow, Pullach

Mountainbikefahrer lieben das Isartal - und bringen es in ernsthafte Gefahr. Diese Klage führt die Agenda 21 Pullach und will nun die Gemeinde dazu bringen, den Auswüchsen auf wilden Trampelpfaden einen Riegel vorzuschieben. In ihrem Antrag, der in der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag zur Beratung steht, fordern sie das Gremium unter anderem auf, die gemeindlichen Waldgrundstücke für den Fahrradverkehr zu sperren und das landkreisweite Lenkungskonzeptes "Natur-Erholung Isartal im Süden von München" abzulehnen. In dem schmalen Waldstück zwischen Großhesseloher Brücke und Baierbrunner Kraftwerk bildeten sich teils Bäche und Tümpel mit Artenreichtum, genau durch dieses unbestritten höchst sensibles Gebiet solle nun der Mountainbike-Trial führen. Die schon seit Jahren beklagte Verbreiterung und Verzweigung der ursprünglich unbefestigten "wilden" Trampelpfade durch Radsportler führe dabei bereits jetzt zu einer fortschreitenden Zerstörung des Waldbodens. Die Agenda empfiehlt dem Gemeinderat daher, die nicht befestigten Pfade für Radler zu sperren und auf eine Änderung der Trailführung im Pullacher Hangwald zu drängen.