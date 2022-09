"Ozapft is", rief am Samstag Münchens OB Dieter Reiter auf dem Oktoberfest, "ognaht is" heißt es am Mittwoch, 21. September, im Bürgerhaus, wenn die Pullacher Quiltgruppe um 19 Uhr ihre 13. Ausstellung eröffnet. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause zeigen die Mitglieder wieder ihre neuesten Arbeiten, diesmal unter dem Motto "Textile Kostbarkeiten". Corona habe die Gruppe zunächst gelähmt, dann aber belebt. "Wir haben unsere Maschinen angeworfen und aus unseren üppigen Stoffvorräten bunte Masken genäht, zum Beispiel für Einrichtungen der Gemeinde", heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Inspiriert vom Facettenschliff eines Edelsteines sei in Gemeinschaftsarbeit ein Quilt entstanden, der für einen wohltätigen Zweck verlost werde. Die Einnahmen aus dem Losverkauf kommen sozialen Einrichtungen in der Pullacher Partnerstadt Baryschiwka in der Ukraine zu Gute. Zusätzlich zur Ausstellung veranstaltet die Gruppe den Basar "Frieden für die Ukraine", bei dem sie Quilts aus den vergangenen Jahren spendet und verkauft. Die Ausstellung wird am Mittwoch um 19 Uhr eröffnet und ist in den Tagen bis Sonntag, 25. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr zu sehen.