Drei provisorische Ampeln sind für die Sanierung eines Hauses in der Pullacher Habenschadenstraße errichtet worden. Zwei stehen in der Habenschadenstraße, eine in der Jaiserstraße. Sie sind notwendig, um gefahrlos um die Baustelle herumfahren zu können. Autofahrern wird von der Gemeinde empfohlen, über die Johann-Bader-Straße zu fahren. Die provisorische Verkehrsregelung wird voraussichtlich bis zum Jahresende andauern. Für Fußgänger gibt es Querungshilfen mit Hinweisbeschilderung. Diese erleichtern das Wechseln der Gehwege. Die Ampeln lassen jeweils nur eine Fahrtrichtung an der Fahrbahnverengung passieren. Montags bis freitags sind sie vorerst von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend in Betrieb. Nachts und am Wochenende blinken die Ampeln. Je nach Baustellenbetrieb kann die Schaltung der Ampeln auch variieren.