Ein 16-Jähriger aus der Landeshauptstadt muss sich wegen eines Einbruchs in einen Verkaufsstand in der Bahnhofsstraße in Pullach im Januar verantworten. Der junge Tatverdächtige hatte im Zeitraum von 22. bis 23. Januar versucht, sich gewaltsam Zugang zu dem Stand zu verschaffen; dabei entstand an einem Fenster und der Eingangstür ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Eindringen in die Räumlichkeit gelang dem Täter allerdings nicht. Die Polizei sicherte nach dem Vorfall umfassend Spuren am Tatort und begann nach eigener Angabe intensive Ermittlungen. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte durch eine DNA-Analyse der 16-jährige Münchner als vermeintlicher Täter ermittelt werden. Er wurde nun wegen versuchten Diebstahls angezeigt.