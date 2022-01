Einbrecher haben am Donnerstagabend in einem Pullacher Einfamilienhaus Schmuck und Handtaschen in einem Wert im fünfstelligen Eurobereich erbeutet. Gegen 18.50 Uhr wurde über eine Alarmanlage in dem Haus der Polizeinotruf 110 ausgelöst. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter einen Tisch, um auf den Balkon zu klettern. Dort schlugen sie die Balkontür ein. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Zugspitzstraße, Dr.-Carl-von-Linde-Straße, Herrmann-Roth-Weg und Gabriel-von-Seidel-Straße Verdächtiges wahrgenommen haben.