Detailansicht öffnen Fein herausgeputzt: Der Pullacher Empfang ist immer auch ein gesellschaftspolitisches Ereignis, dem Hunderte Bürger beiwohnen. (Foto: Claus Schunk)

Neujahrsempfänge sind in erster Linie gesellschaftliche Veranstaltungen, in deren Mittelpunkt neben Ehrungen und Totengedenken eine Rückschau auf das vergangene und ein Ausblick auf das laufende Jahr stehen. In diesem Sinne war am Freitagabend auch die Rede der Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) gehalten, in der sie sich weitgehend mit dem Klimaschutz beschäftigte, für den die Südgemeinde bekanntlich große Anstrengungen unternimmt. Dann aber trat Martin Zöbeley, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Jakobuskirche, ans Rednerpult und zündete wenige Tage nach Silvester ein politisches Feuerwerk, das noch lange nachhallte im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses - und an allen festlich geschmückten Stehtischen Gesprächsthema war. Dabei überwog die Freude über die erfrischend mutige und eloquente Rede, doch kam vereinzelt auch Kritik auf, insbesondere im Lager der CSU-Vertreter, in deren Augen die Ansprache des Geistlichen zu politisch erschien. "Ich war überrascht über die scharfe Zunge", sagte etwa der CSU-Fraktionsvorsitzende im Pullacher Gemeinderat, Andreas Most.

Zöbeley las jenen die Leviten, die seiner Meinung nach dem Erhalt der Schöpfung im Wege stehen, wobei er sich in seiner Philippika nicht scheute, Ross und Reiter zu nennen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) werden die Ohren geklingelt haben, als der Geistliche am Ende seiner leidenschaftlichen Rede sagte: "Ach ja, was ich vergessen habe: Der Verkehrsminister will bleiben, was er ist - da hilft nur beten." Dabei habe er sich für heuer zurückhalten wollen mit mentalen Feuerwerken, habe keine Reden halten wollen "über so brennende Themen wie Himmelslaternen und Kirchenlichter, Affenhäuser und Verkehrsminister." Er tat es doch und legte sich dabei keine Zurückhaltung auf. In seiner mitunter süffisanten Rede nahm er dabei aber nicht nur die Klimasünder aufs Korn, sondern auch jene, die nur mit Verboten einen Wandel herbeiführen wollen. Einer der prominenteren Pullacher warne seit längerem vor einer Öko-Diktatur. "Mit Recht",sagt Zöbeley, "denn diese Öko-Faschisten steigen schneller auf als der FC Bayern und die Himmelslaternen."

Man habe ja noch einige Zeit, bis die Isar Pullach überschwemme, fuhr der Pfarrer ironisch fort. "Bis alles fließt", wie Herakles vor 2500 Jahren behauptet habe. "Aber es dauert noch", sagte Zöbeley weiter und nahm sich den nächsten führenden CSU-Mann vor, Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Herakles hat auch gemeint, der Krieg sei der Vater aller Dinge. Dagegen meint Herr Seehofer, die Migration sei die Mutter aller Probleme." Wahrscheinlich sei es wie immer: "Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Vater und Mutter, Krieg und Migration, Heraklit und Herr Seehofer. Und das Klima? - Macht ohnehin, was es will, bis Herr Söder endlich durchgreift."

Detailansicht öffnen Für Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund ist der Klimaschutz die entscheidende Frage. (Foto: Claus Schunk)

Pfarrer Martin Zöbeley sei bekannt für seine Eloquenz, sagte CSU-Mann Andreas Most, dieses Mal aber habe ihn die scharfe Zunge des Geistlichen zwar überrascht, aber nicht verärgert. "Zu diesem Anlass darf das meiner Meinung nach sein, das ist durchaus tolerabel", erklärte Most. Allerdings habe er auch einige kritische Stimmen vernommen, wonach es sich für einen Pfarrer nicht gehöre, derart politisch zu werden. Landrat Christoph Göbel (CSU), der mit seiner Frau Ochmaa Gast beim Neujahrsempfang zu Gast war, zeigte sich eher gelassen, sagte nur: "Da habe ich den Pfarrer nicht weit von Herakles gesehen."

Sie wisse nicht, ob seine Predigten in der Kirche auch so launisch seien, sagte Bürgermeisterin Tausendfreund, an Zöbeley gewandt, "aber hier können Sie sich das auch erlauben". Sie selbst unterließ es tunlichst, politische Statements abzugeben, die ihr im Wahljahr als Werbung in eigener Sache vorgehalten werden könnten, sieht man von dem Satz ab, dass sie die Verantwortung für die Gemeinde sehr gerne übernehme. In Pullach stünden weiterhin viele Dinge an - Bildung, Pflege, Infrastruktur, kommunale Daseinsvorsorge. Es gehe darum, gute und sinnvolle Entwürfe für die Zukunft des Orts zu entwickeln und dabei stets auch die globalen Fragen im Blick zu haben. Und der Klimaschutz sei eine solche entscheidende globale und kommunale Frage, wenn nicht gar die entscheidende Frage für die Menschheit im neuen Jahrzehnt, sagte die Rathauschefin und zählte einige Fakten auf zum Klimawandel auf. "Aber die Fakten kennen wir schon lange", sagte die Grünen-Politikerin.