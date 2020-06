Abgesehen davon, dass das Jahr zwölf Monate hat, gehört die Zwölf auch historisch und mythologisch gesehen zur Hautevolee der Zahlen: von den zwölf Stämmen Israels über die zwölf Apostel bis zu den zwölf olympischen Göttern oder den zwölf Rittern der Tafelrunde. Die Pullacher Jörg Baesecke und Hedwig Rost, die sich als Objekttheatermacher "Die Kleinste Bühne der Welt" nennen, haben in den zurückliegenden Wochen der (kulturellen) Einschränkung zwölf kurze Filme unter dem Motto "Lichtblicke" gedreht - und in ihrem letzten Werk spielt nicht die Zwölftonmusik, sondern das Quaken eine wichtige Rolle: Der Filmtitel "Wie vor alter Zeit" ist inspiriert von Goethes Gedichts "Die Frösche": Die amphibischen Titelhelden sind darin in der Tiefe eines zugefrorenen Teiches verloren, können momentan weder springen noch quaken, träumen aber davon, oben Raum zu gewinnen und wie Nachtigallen zu singen: "Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz, nun ruderten sie und landeten stolz, und saßen am Ufer weit und breit, und quakten wie vor alter Zeit." Es ist ein kleines Gedicht über gute Vorsätze in Notzeiten, es ist liebevoll und mit charakteristischer Raffinesse mittels Papier und Scherenschnitte in Szene gesetzt. "Wir haben jetzt 12 Wochen lang für euch gequakt, immer in diese Kamera hinein" sagt Rost gegen Ende des Filmchens, der wie die anderen elf derzeit noch über die Homepage des Duos (https://kleinstebuehne.de) abgerufen werden kann. "Hoffentlich sehen auch wir euch bald wieder", wendet sie sich an die Zuschauer und verleiht ihrer Zuversicht Ausdruck, dass es bald wieder zu einer echten Aufführung kommen könne, "wie vor alter Zeit".

Ende März haben Rost und Baesecke, die unter anderem SZ-Tassilopreisträger sind, angefangen, mangels Aufführungsmöglichkeiten sich ihrem Publikum mit kurzen, liebevoll inszenierten Filmen zumindest digital weiter zu präsentieren - befeuert durch den Erfolg des ersten Werks "Gegen die Angst", das die Geschichte der Pestbezwingung durch die Münchner Schäffler 1517 zum Inhalt hatte und eine Art viraler Hit wurde. "Wir haben die Auftrittspause genutzt, um einige unserer kleinen Stücke per Video aufzuzeichnen, zu veröffentlichen und damit vielleicht ein paar Lichtblicke zu schaffen. Über drei Monate hin jede Woche ein neuer kurzer Film - zwölf sind es insgesamt geworden. Jetzt, wo sich das öffentliche Leben wieder etwas normalisiert, schließen wir die Reihe ab - und denken schon über neue Projekte nach", schreiben sie auf ihrer Homepage. Im Moment sind die Filme, die inspiriert von Märchen oder Gedichten sind (etwa auch Fontanes "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland") und mit einem kurzen persönlichen Kommentar enden, noch kostenlos abrufbar, wobei es möglich war, als "Soforthilfe" auch zu spenden. "Die Diskussionen über Streaming haben wir genau verfolgt und uns gefragt, ob es vertretbar ist, umsonst Inhalte anzubieten, für die Nutzer normalerweise Gagen oder Eintritte bezahlen würden. Für einen definierten Zweck und einen begrenzten Zeitraum finden wir das nach wie vor richtig." Die "Kleinste Bühne der Welt" wird die kurzen poetischen Werke nun bald aus dem Netz nehmen, man kann aber alle zwölf Lichtblick-Filme als DVD für 20 Euro (inklusive Versand in Deutschland) über die Homepage bestellen.