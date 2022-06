Tödlicher Unfall mit gespendetem Krankenwagen in der Ukraine

Die Pullacher haben bereits mehrfach Rettungsfahrzeuge an die Partner in die Ukraine gespendet. Das Bild zeigt ein Fahrzeug, das 2019 dafür vorbereitet wurde.

Der Fahrer des Rettungswagens verliert bei einem Einsatz in Beresan sein Leben. Die Hintergründe sind noch nicht geklärt.

Vor sieben Jahren fuhren die Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) und der Vorsitzende des Partnerschaftenvereins Pullach, Otto Horak, gemeinsam in die Ukraine, um in der Partnergemeinde Beresan einen gespendeten und dringend benötigten Krankenwagen abzuliefern. Vor wenigen Tagen erreichte beide die schreckliche Nachricht, dass dieses Fahrzeug einen schweren Unfall hatte und dabei der Fahrer sein Leben verlor.

"Das ist schrecklich", sagte die Grünen-Politikerin Tausendfreund , wobei sie keine Details zu dem Unfall nennen konnte, bis auf die Tatsachen, dass der Fahrer dabei gestorben und am Wagen Totalschaden entstanden ist. Ob das Fahrzeug auf eine Mine gefahren ist oder in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, wussten am Donnerstag weder sie noch Otto Horak.

Für den Abend aber wurde Borys Skoryk, der Vorstandsvorsitzende des Partnerschaftenvereins Baryschiwka/Beresan in Pullach erwartet. "Dann wissen wir mehr", sagte Horak. Unterdessen hat bereits die Suche nach einem Ersatzfahrzeug für die Rettungskräfte in den Partnerstädten begonnen. "Wir stehen bereits in Verhandlungen mit einer größeren Firma", berichtete Otto Horak.