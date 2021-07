Der Pullacher Partnerschaftsverein lädt für Montag, 19. Juli, von 19 Uhr an zu seiner Mitgliederversammlung ins Bürgerhaus an der Heilmannstraße 2 ein. Neben dem Bericht des Vorstandes über die Tätigkeiten des Vereins gibt es Neuwahlen. Der Partnerschaftsverein organisiert und pflegt die Beziehungen der Gemeinde zu den Partnerstädten Baryschiwka und Beresan in der Ukraine.