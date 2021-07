Von Michael Morosow, Pullach

In der Grünwalder Ausgabe des Isaranzeigers plätschert in den Zeitungsspalten das Ortsgeschehen zumeist unaufgeregt dahin, während es in der Pullacher Druckfassung regelmäßig in den Leserbriefspalten förmlich blitzt und donnert, aber auch Gemeinderatsmitglieder mit spitzer Feder entweder übereinander herfallen oder über Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Bislang ist die Rathauschefin in ihren Beiträgen weitgehend neutral in Erscheinung getreten. In der Ausgabe vom 8. Juli aber hatte sie sich im Zusammenhang mit den Erweiterungsplänen des Chemiewerks United Initiators einen Seitenhieb auf die Fraktionen CSU, WIP und FDP nicht verkniffen und in ihrem "Bürgerbrief" auf der Titelseite ihre Verwunderung über deren plötzlichen Kehrtwende zum Ausdruck gebracht. Damit hat sie nach Ansicht der drei gescholtenen Fraktionen den Pfad der Neutralität verlassen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung werfen diese der Bürgermeisterin nun vor, Parteipolitik auf Kosten des Steuerzahlers zu betreiben.

Die Tatsache, dass dem Bürgermeister die erste Seite in der Pullacher Wochenzeitung gebührt und die Gemeinde dafür bezahlt, ist historisch gewachsen. Alle Bürgermeister bisher seien sich dieses Privilegs bewusst gewesen und hätten es sehr zurückhaltend ausgeübt und den Leitartikel neutral und sachorientiert gestaltet, heißt es aus den drei Fraktionen; zuletzt aber habe Tausendfreund dieses Privileg für eine Schelte gegen sie wegen ihrer Haltung zur Erweiterung des Chemiewerks genutzt. Es stehe ihr frei, einen Artikel für die Grünen oder einen Leserbrief für den Isaranzeiger zu schreiben. "Die Privilegien aber dafür zu verwenden, ist nicht nur rechtlich unzulässig, sondern zeugt auch von fehlender demokratischer Reife", heißt es in der Pressemitteilung.

In ihrem Bürgerbrief bezog sich die Rathauschefin auf die Gemeinderatssitzung vom 28. Juni, in der das Gremium mehrheitlich eine Fortsetzung des Verfahrens für die Bauleitplanung beschlossen hatte - gegen die Stimmen von CSU, FDP und Teilen der WIP, die für eine Unterbrechung des Verfahrens votierten. Der Gemeinderat habe sich seit eineinhalb Jahren intensiv mit der Materie beschäftigt und das Projekt bis ins Detail begleitet, durchleuchtet und mitgestaltet. "Jede und jeder im Gremium weiß bestens Bescheid über die Fakten und über in den Raum gestellten Falschinformationen", schrieb Tausendfreund in ihrem Bürgerbrief, "und doch kam es plötzlich zu einer Kehrtwende in der Abstimmung."

Dem Gemeinderat wurde laut CSU, WIP und FDP erst wenige Tage vor der Sitzung eine Vorlage mit 700 Seiten präsentiert, die das Gremium hätte abnicken sollen. Die Kommunikation der Gemeinde und von United Initiators mit der Öffentlichkeit sei eine Katastrophe. "Wenn sich schon Gemeinderäte nicht von einem Planvorhaben mitgenommen fühlen, wie sollen es dann die Bürger? ", heißt es in der Presseerklärung.