Von Iris Hilberth, Pullach

Wenn das Snowboard die Kante der Halfpipe verlässt, schießt es hoch hinauf in den Himmel, höher und höher. Ganz still ist es dort, ein Gefühl der Schwerelosigkeit stellt sich bei der Athletin ein, "es ist wie fliegen", sagt Leilani Ettel, "ein irres Gefühl." Und wenn sie nach unglaublichen Tricks, nach akrobatischen Sprüngen, wahnsinnigen Drehungen, Handständen und gewagten Überschlägen wieder sicher zur Halfpipe zurückkehrt, "den Run steht", wie Leilani Ettel sagt, dann ist es der Himmel auf Erden. Die Sportlerin aus Pullach ist eine der besten Freestyle-Snowboarderinnen der Welt. An diesem Montag hebt sie ab Richtung Peking. Zum ersten Mal nimmt sie an den Olympischen Spielen teil.

Die Leidenschaft für diesen Sport schwingt in jedem Satz mit, wenn sie darüber spricht, was es für sie bedeutet, auf dem Board zu stehen, Teil dieser "Community" zu sein, in der sich alle kennen und für den Erfolg des anderen freuen, wie sie festgestellt hat. "Es ist so toll, bei den Contests neben meinen Idolen zu stehen und mit ihnen zu fahren", gibt Leilani Ettel zu und zählt auf: Danny Davis, Terje Håkonsen, Dany Kass... Es ist genau das, wovon sie als Kind geträumt hat, was sie aus dem Fernsehen kannte, die ganz große Bühne mit Tiefschneepowder und Halfpipes. Jeder Wettkampf ist für sie auch ein Treffen mit Freunden in einer Welt der Berge und Schanzen, auf der gemeinsamen Suche nach den Grenzen. Wobei Leilani mal in einem Interview gesagt hat: "Es gibt kein Limit".

Detailansicht öffnen Leilani Ettel startet bei Olympia. (Foto: Guenter Schiffmann /Imago)

Sie ist jetzt 20 Jahre alt und nach zwei Verletzungen wieder auf einem beachtlichen Höhenflug. Ein Kreuzbandriss hatte eine Olympiateilnahme 2018 im südkoreanischen Pyeongchang unmöglich gemacht, eine Fußverletzung im vergangenen Sommer erneut eine Auszeit gefordert. Wieder ein Bänderriss, Operation im Juli, sofort Reha, "es ist super geheilt", sagt sie. Im Winter flog sie wieder über die Halfpipe und bei zwei Weltcups unter die ersten 16. Das war die Olympiaqualifikation. "Ich war so erleichtert, mega-glücklich", sagt sie, "es ist so toll, bei Olympia der Welt seine Sportart zu zeigen." Nicht jeder schaue Freestyle-Wettbewerbe im Snowboarden. Wenn das Fernsehen aber die olympischen Wettkämpfe überträgt, bekommen die Leute eine Ahnung davon, was ein Fourteen-Forty ist oder ein Triple Cork 1620. Und dass "Goofy" bedeutet, dass der Fahrer auf dem Board das rechte Bein vorne hat und sich bei einem Backside Spin gegen den Uhrzeigersinn dreht. Leilani Ettel ist eine Regular-Fahrerin, sie macht es genau umgekehrt.

Die Pullacherin weiß schon lange, wie sie am besten auf dem Brett steht. "Ich habe da schon draufgestanden, bevor ich laufen konnte", glaubt sie und lacht. Sie kommt aus einer "Board-Familie", wie sie selbst sagt, Vater Julian war 1991 deutscher Meister im Snowboardfahren. Surfen und Skaten gehört zum Lebensstil der Ettels, auch die jüngere Schwester Kona ist Mitglied des Nachwuchs-Nationalteams im Snowboard-Freestyle. Boards stehen bei ihnen zu Hause in Pullach eigentlich überall rum, sagt Leilani. Die Familie hat ihren Urlaub auf Hawaii, Bali oder häufig in Kalifornien verbracht. Skater- und Surfferien waren das. Eine Zeitlang hat sie sogar auf Hawaii gelebt. "Und wenn ich dann mit meinem Dad gemeinsam auf dem Surfbrett bei Sonnenuntergang im Meer gehockt bin, kam ich mir vor wie in dem Film Surf's Up, Könige der Wellen."

Surfen auf der Eisbach-Welle

Leilani Ettel hätte auch Surf-Profi werden, oder es in die Skateboard-Nationalmannschaft schaffen können. "Ich habe auch andere Sportarten ausprobiert wie Tanzen und Skifahren", sagt sie. Doch schnell wurde klar: Sie gehört auf das Board und letztlich war die Freestyle-Variante im Schnee ihr Ding. Was aber nicht bedeutete, dass sie nicht auch weiterhin auf der Eisbach-Welle in München oder im Sommer am Meer surft. Auch das Skateboard ist in Pullach weiterhin im Einsatz.

Seit sie vor bald drei Jahren am Gymnasium in ihrer Heimatgemeinde ihr Abitur gemacht hat - "ganz regulär nach zwölf Jahren und mit einem Schnitt von 1,5" - konzentriert sie sich ausschließlich auf ihren Sport. "Neben der Schule war das schon stressig, daher habe ich beschlossen, bis nach Olympia mit dem Studium zu warten", sagt sie. Medizin schwebt ihr vor, aber auch Physik kann sie sich gut vorstellen.

Die Freestyle-Snowboarder gehen bei Olympia in Zhangjiakou, rund 180 Kilometer von Peking entfernt, an den Start. Halfpipe der Frauen ist für Donnerstag, 10. Februar, terminiert, Beginn ist hiesige Zeit um 2.30 Uhr, als Favoritin gilt die Amerikanerin Chloe Kim. Auf welchen Platz Leilani Ettel landen könnte, mag sie nicht voraussagen. "Es gibt so viele gute Fahrerinnen, jede könnte es auf das Podest schaffen", sagt sie. Das sei auch immer von der Tagesform anhängig. Auch sie selbst habe in der Qualifikation noch nicht alle schwierigen Tricks gezeigt, die sie drauf hat, weil sie auf Nummer sicher gehen wollte. Vielleicht trägt sie ihr Flug diesmal weit nach vorne. Den richtigen Namen dafür hat sie. Leilani ist hawaiianisch und bedeutet Blume des Himmels.