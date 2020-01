Wien, Salzburg, Pullach - die ungarische Kammerphilharmonie unter der Leitung von Antal Barnás unternimmt jährlich eine Neujahrskonzerttournee in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. So gastiert sie im Konzerthaus Wien, im Mozarteum Salzburg, im Festspielhaus Bregenz und im Prinzregententheater München. Und am Montag, 6. Januar, um 20 Uhr im Pullacher Bürgerhaus. Dort ist das beschwingte Neujahrskonzert den Kompositionen und Arien von Rossini, Puccini, Donizetti und Verdi gewidmet sowie den einschlägigen Duetten, Walzern und Liedern von Franz Lehár, Robert Stolz, Carl Millöcker und natürlich Johann Strauß (Vater und Sohn). Dirigent und Moderation: Antal Barnás, Gesang: Katerina Beranova (Sopran) und Claus Durstewitz (Tenor).