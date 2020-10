Der Spruch "Gar kein Alkohol ist auch keine Lösung" ist ein beliebter Kalauer. Martin Zöbely, evangelischer Pfarrer der Jakobuskirche Pullach, hat sich in seiner Einladung für eine Veranstaltung am Samstag davon eventuell inspirieren lassen: "Große Veranstaltungen sind aktuell nicht möglich, keine Veranstaltungen aber auch keine Lösung. Wir dürfen Sie einladen zu unserer Reihe ,Nachtgedanken', zum Dank für das neue Licht in der Jakobuskirche ...Viele Gäste sind aktuell nicht möglich, keine Gäste aber auch keine Lösung." Deshalb bittet er um Anmeldung, per Mail oder telefonisch 089/793 602 65. Das Erntedankfest beginnt hier also schon am Vorabend, am Samstag, 3. Oktober, um 18 Uhr. Neben Zöbeley werden Miniaturtheater-Spieler Jörg Baesecke und der Musiker Arno Brecke ("Eine feine Nachtmusik") Protagonisten sein sowie der katholische Pastoralreferent Gerhard Wachinger.