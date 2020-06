Die Pullacher nehmen das MVG-Mietradsystem in der Gemeinde gut an. Insgesamt fünf Stationen mit 36 MVG-Rädern gibt es im Pullacher Gemeindegebiet. Eine Auswertung zeigt nun, dass es im Jahr 2019 insgesamt 2187 Ausleihen gab, am häufigsten wurden die Räder in den Monaten Juni, Juli und August genutzt. Mehr als die Hälfte der Radler nutzen die Fahrräder für eine Fahrt in die Landeshauptstadt, etwa ein Drittel der Ausleihen wird für Fahrten innerhalb der Gemeinde genutzt, die restlichen in andere Landkreiskommunen. Einzige Voraussetzung zur Nutzung des MVG-Mietradsystems sind die Volljährigkeit und ein Smartphone.