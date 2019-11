Die Machbarkeitsstudie für ein neues Freizeitbad am alten Standort kommt zu dem Ergebnis, dass eine Variante schlechter ist als die andere. Damit rückt wieder die Kuhwiese in den Blick der Gemeinderäte

Es sieht schlecht aus für einen Neubau des Pullacher Schwimmbades am alten Standort an der Hans-Keis-Straße. Im Rahmen ihrer Machbarkeitsstudie stellte Christina Jeschke vom Münchner Büro für Architektur und Planung im Gemeinderat am Dienstagabend drei Varianten vor. Eine war schlechter als die andere, wie sie selbst durchblicken ließ. Doch andere als diese Möglichkeiten gibt es laut der Fachfrau an diesem Standort nicht. "Die andere Alternative ist: Es geht einfach auf dem Grundstück nicht", sagte die Planerin am Ende ihres Vortrags. Einen Entschluss für das weitere Vorgehen hat der Gemeinderat noch nicht gefasst. Fabian Müller-Klug (Grüne) regte ein Ratsbegehren an.

Wird keine der drei Varianten der Machbarkeitsstudie ausgewählt, was sehr wahrscheinlich ist, ist der Gemeinderat wieder da, wo er vor einem Jahr schon einmal war. Damals sollte ein neues Schwimmbad auf der Kuhwiese gebaut werden. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Vor allem die Fraktion "Wir in Pullach" (WIP) war dagegen, sie stellte im April den Antrag, die Planungen auf der Kuhwiese aufzuheben. Die CSU-Fraktion schloss sich seinerzeit an, sodass die Sache erledigt war. "Wir sind ja umgekippt worden", wie CSU-Gemeinderat Andreas Most offensichtlich ratlos nach dem vernichtenden Vortrag über die Machbarkeit sagte.

Klar war nach der Vorstellung der drei Varianten auf jeden Fall, dass genau das, was die WIP gewollt hatte, auf keinen Fall erreicht werden kann: dass der Bau schneller vonstatten geht als ein Neubau an anderem Ort. Ganz im Gegenteil kam die Referentin bei allen drei Varianten auf viele Jahre bis zur Fertigstellung. Doch war dies bei Weitem nicht der einzige Nachteil aller Varianten. Bei Variante A etwa würde ein Tiefgaragengeschoss unter dem Becken liegen, die Sauna würde auf dem Dach landen und die Tiefgarage müsste sehr weit unter der Erde versenkt werden, aufgrund der Technik des Schwimmbeckens. "Das wird teuer", sagte Jeschke. Weiterhin hätte das Bad eine Orientierung nach Osten, was ungeeignet sei. Das bestehende Bad würde zwar bis zum Ende der Bauzeit geöffnet bleiben und könnte von den rund 800 Mitgliedern der Schwimmvereine genutzt werden, doch kaum wäre das neue Bad eröffnet, müsste das alte abgerissen werden. Das dauere rund acht Monate und sei sehr lärmintensiv.

Variante B wäre, das alte Bad abzureißen und ein neues am selben Ort zu bauen. Das hieße aber, dass die Gemeinde nach Schätzung der Referentin rund zwei Jahre und acht Monate gar kein Schwimmbad hätte. Dieses Bad wäre aber immerhin nach Westen orientiert, was günstiger wäre. Würde man für eine Weile ganz auf ein Bad verzichten, gäbe es übrigens "noch zwei, drei weitere Varianten", sagte Jeschke. Variante C wiederum ginge so: Man baut einen Teil des neuen Bades neben dem alten, die Badegäste müssten den Baustellenlärm ertragen. Man könnte dann den ersten Teil eröffnen, dann das alte Bad abreißen, wiederum acht Monate lang, dann den zweiten Teil des neuen Bades bauen, was nochmals zwei Jahre dauern würde. Die Sauna läge auf der Ostseite, ebenfalls nicht optimal. "Bei der Eröffnung wäre leider noch nicht alles da", so die Professorin, "nicht so ganz super."

Diese Variante würde außerdem aufgrund der doppelten Baustellen besonders teuer. Die Kosten lägen vorsichtig geschätzt für Variante A bei 22,8 Millionen Euro, für Variante B bei 20,9 Millionen Euro und für Variante C bei 24,9 Millionen Euro. Diese Kosten könnten aber natürlich aufgrund der langen Zeit bis zum Baubeginn noch steigen.

"Murks und besonders teuerer Murks" fasste SPD-Gemeinderat Arnulf Mallach die Alternativen zusammen. "Thema verfehlt", urteilte die WIP über Variante B, da man ja den Schwimmbetrieb erhalten wollte. "Wir eiern weiter", beurteilte Most von der CSU die Lage. Und Renate Grasse (Grüne) sagte: "Das waren mal wieder viele vergeudete Monate."