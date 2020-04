Eine 24 Jahre alte Münchnerin ist am Samstagnachmittag in Pullach mit dem Motorrad verunglückt. Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau auf der Bundesstraße 11 zwei Autos überholen, von denen das vordere gerade nach links in einen Parkplatz abbog. Das Motorrad kollidierte mit dem Pkw, der von einer 34 Jahre alten Münchnerin gesteuert wurde, und die 24-Jährige stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musst. Ihr Motorrad wurde schwer beschädigt.