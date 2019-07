25. Juli 2019, 21:45 Uhr Pullach Morgendliches Tanzvergnügen

Unter freiem Himmel zu Musik tanzen - das nennt man heutzutage Open-Air-Rave. Dass diese Art des Freizeitvergnügens Tradition hat, zeigt sich am Beispiel Pullach. Seit die Münchner Franz und Paula Schröfl im Jahr 1808 das dortige Gut Großhesselohe kauften und einen luftigen Tanzpavillon errichteten, entwickelte sich eine Tanzkultur, die zum festen Bestandteil bürgerlichen Lebens wurde. Der Erste Weltkrieg beendete diese Bewegung schließlich. In Erinnerung an die im 19. Jahrhundert so beliebten Tanzveranstaltungen lädt der Volkstanzkreis Pullach unter der Überschrift "Morgendanzl rund um d' Musi" an diesem Sonntag, 28. Juli, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr zum morgendlichen Tanzvergnügen in die Waldwirtschaft Großhesselohe, Georg-Kalb-Straße 3, in Pullach ein. Die Musik dazu liefert das Ensemble "Wolnzacher Tanzlmusi" (Bild). Seit 25 Jahren sorgen die Musikanten aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit ungetrübter Spielfreude für "Tanzlmusi" - seien es Zwiefache, Polkas, Boarische, Walzer oder verschiedene Figurentänze. Die Tanzleitung in Pullach übernehmen Karolina und Johannes Schuster. Näheres zum Volkstanzkreis Pullach ist unter www.vtk-pullach.de zu erfahren.