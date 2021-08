Der Kunstrasenplatz am Pullacher Sportplatz wird saniert und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Dies teilte die Sportreferentin der Gemeinde, Dritte Bürgermeisterin Cornelia Zechmeister, mit, die sich gemeinsam mit ihrem Referenten-Kollegen, SPD-Gemeinderat Holger Ptacek, für die Modernisierung eingesetzt hat. Der Gemeinderat hat der Sanierung bereits zugestimmt, die Arbeiten werden voraussichtlich im August beginnen und bis Oktober dauern. Ziel sei es gewesen, so Zechmeister, auf eine Verfüllung mit Granulat zu verzichten. "Fündig wurden wir mit einem Kunstrasen der neuesten Generation der Fachfirma Eurogreen", so Zechmeister. Diese setze nicht Füllgranulat, sondern verwebe vielmehr die Kunstrasenhalme, damit werde auch der Einsatz von Klebstoffen reduziert und die Lebensdauer des Platzes verlängert. "Aktuell planen wir mit den Vereinen, wie und wo die Trainingseinheiten während der Verlegung des neuen Kunstrasens stattfinden können", so Zechmeister.