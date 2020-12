Gemeinde setzt auf feste Anlagen zur Luftreinigung in Schulen

Von Michael Morosow, Pullach

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus während des Schulbetriebs genießt in Pullach hohe Priorität. So hat der Gemeinderat am Dienstagabend im Bürgerhaus ohne vorangegangene Diskussion einstimmig beschlossen, die schlecht beziehungsweise nicht belüftbaren Räume der Grund- und Mittelschule auf eigene Kosten kurzfristig mit mobilen Hepa-Luftfilteranlagen auszustatten und binnen eines Jahres durch dezentrale raumlufttechnische Anlagen zu ersetzen.

Für Kauf und Einbau der Luftfilteranlagen nimmt die Gemeinde 45 000 Euro in die Hand, rechnet aber mit einer Förderung durch den Freistaat in Höhe von circa 30 000 Euro. Mit rund 445 000 Euro wesentlich höher ausfallen wird die Investition für die dezentralen Anlagen, zumal diese Maßnahmen nicht förderfähig sind. Für seine Entscheidung lag dem Gremium das Ergebnis einer von der Grünen-Fraktion im Oktober angeregten Untersuchung der Luftqualität diverser Klassen- und Aufenthaltsräume in den Gebäuden der Grund- und Mittelschule vor, erstellt vom Ingenieurbüro Josef & Thomas Bauer (Lüftungstechnik) und der PMI GmbH (Bauphysik).

Auf ihrem Kontrollgang durch die Schulen stießen die Spezialisten in der Mittelschule auch auf einen Bereich, der keine Zwischenlösung verträgt und deshalb sofort gesperrt werden musste: der Bühnenbereich in der Turnhalle, der von der offenen Ganztagessschule genutzt wird und nicht belüftet werden kann. Dieser soll jetzt mit einer dezentralen Luftfilteranlage ausgestattet werden. Zu klären sei aber zuvor, ob die Nutzung der Bühne für die Ganztagsschüler weiterhin erforderlich sei, denn andernfalls wären Hepa-Filtergeräte in diesem Bereich ausreichend.

Die Gutachter klassifizierten die Räumlichkeiten nach ihren Lüftungsmöglichkeiten. Gut lüftbar sind demnach die meisten. "Wo quer gelüftet werden kann, braucht man keine Filtergeräte", sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Schlecht zu lüftende Räume fanden sich vor allem in den Untergeschossen der Grund- und Mittelschulen. Hier soll die Installation von insgesamt neun Hepa-Luftfiltergeräten Abhilfe schaffen. Die Grundschule wird nun mit drei Anlagen für die Mittagsbetreuung ausgestattet, die Mittelschule kann mit sechs rechnen, drei für die Fachräume, zwei für die Hortgruppe im Rathaus-Untergeschoss, eines für den Werkraum.