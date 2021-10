An die sogenannte Schwarmintelligenz glaubt Werner Brix offenbar nicht. Einerseits postuliert der österreichische Kabarettist, der am Mittwoch, 7. Oktober, im Bürgerhaus Pullach gastiert, zwar die Macht der Menge in einer ökonomisch geprägten Welt: "Wir sind das mächtigste Wesen auf Mutter Erde! Wir, der Schwarm, wir, die das Kapital verteilen. Wir, die Konsumenten." Allerdings seien wir auf dem falschen Weg; "Wir wissen, was richtig ist, und tun das Falsche. Das nennt man Sucht. Wenn wir also gesund werden wollen, wir als Schwarm, als Gesellschaft, müssen wir aufhören, den Teufel in uns zu füttern oder füttern zu lassen." In seinem Programm "Friß & Stirb" wird Brix darüber sprechen und einen Abend voll Schalk, Schmäh und Poesie präsentieren. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter 089/744 744-700 oder per E-Mail: buergerhaus@pullach.de.