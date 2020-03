Es soll Gourmets geben, die halten es für eine Zumutung, ihren erlesenen Gaumen mit einem Rotwein unter 50 Euro zu konfrontieren. Andere sehen es als ihr Menschenrecht an, jedes Jahr ein neues Smartphone zu bekommen oder fühlen sich als Krone der Schöpfung, wenn ihr Auto fetter ist als das der Nachbarn. Luxus bedeutet oft: Konsum, Verfügbarkeit, Überfluss. Doch die Jagd nach Statussymbolen und das zügellose Ausleben kurzfristiger Trends sind nicht neu. Bereits in der Antike haben sich Philosophen darüber Gedanken gemacht, so beklagte sich etwa der Stoiker, Dichter und Politiker Seneca im ersten Jahrhundert nach Christus über Eskapaden und Gier seiner Zeitgenossen.

Marion Giebel, renommierte Altphilologin aus Pullach, stellt an diesem Dienstag ihr Buch "Seneca - wie viel Luxus braucht der Mensch?" in der Charlotte-Dessecker Bücherei vor. Die Autorin, die zahlreiche Bücher zu Themenbereichen des alten Roms und Griechenlands und Monografien über antike Autoren wie Vergil, Ovid oder Sappho veröffentlicht hat, feiert zugleich ihren 81. Geburtstag - sie wurde am 10. März 1939 in Frankfurt am Main geboren. Giebel hat in Senecas Schriften nicht zuletzt jede Menge Argumente für ein nachhaltiges Leben gefunden. Die Lesung in der Bücherei im Bürgerhaus beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Reservierungen sind unter 089/74 44 00 11 oder buecherei@pullach.de möglich.