Advent ist die Zeit der Lichter. Da passt das Thema "Lichtgestalten", das die Jakobuskirche in Pullach für eine besondere Veranstaltungsreihe vom ersten Advent an bis Lichtmess gewählt hat gut in die Zeit. Freilich passt es vor allem zum Anlass: Schließlich soll die Kirche eine bessere Beleuchtung erhalten und die Elektrik muss erneuert werden. Die Gemeinde wünscht sich flexible Leuchten, die eine besondere Atmosphäre schaffen können. Und darauf soll das Projekt aufmerksam machen. Den musikalischen Auftakt bildet eine Soiree mit dem Titel "Sie bringt das Licht" am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr. Es singt der Schwedische Chor München unter der Leitung von Marianne Wennås zum Luciafest. "Sankta Lucia, verbreite Licht in unserer Winternacht den Glanz Deiner Schönheit..." singt das Gefolge von Lucia beim Einzug in die dunkle Kirche, um dann die Heilige als Lichtbringerin zu feiern.