In den Sommerwochen hat die VHS Pullach ein Hygienekonzept ausgearbeitet und alle Schulungsräume den allgemein gültigen Regeln angepasst. Leider bedeutet dies auch, dass die Anzahl der Personen teilweise drastisch reduziert werden musste. Dennoch ist das Herbstsemester mit all seinen Präsenzkursen gut gestartet und Dozenten und Mitarbeiter freuen sich, dass wieder Leben eingezogen ist und sich jeder auf seine Weise mit den Gegebenheiten arrangiert. Da die kältere Jahreszeit den einen oder anderen davon abhält, sich an Präsenzveranstaltungen zu beteiligen, bietet die VHS Pullach unter dem Titel "vhs wissen live - das digitale Wissenschaftsprogramm" Online-Kurse zu aktuellen Themen aus Medien, Politik, Digitalisierung und Wirtschaft an. Die Zuhörer können bequem von zu Hause im Live-Chat an Gesprächen mit renommierten Persönlichkeiten mitdiskutieren. Die Themen der nächsten Termine: Wirecard (27. Oktober), Klima (29. Oktober), Ergebnis der US-Wahl (5. November), Ernährung (12. November), Pharmaforschung (20. November.), Corona (24. November) und vieles mehr. Nach der Buchung über die Website der vhs erhalten die Interessenten den Veranstaltungslink für die Teilnahme am Live-Stream. sz