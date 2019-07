22. Juli 2019, 21:49 Uhr Pullach Liebevoll loslassen

Wie kann ich einen Menschen liebevoll loslassen? Wie kann ich Abschied nehmen? Diesen Fragen widmet sich der Vortrag "Halte mich nicht fest" von Waldemar Pisarski. Er ist ehemaliger Kirchenrat, Autor, Gestalttherapeut und Lehrsupervisor. Am Donnerstag, 25. Juli, referiert er von 19.30 Uhr an im Pfarrsaal der Heilig-Geist-Kirche in Pullach an der Parkstraße 9. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.