24. Juli 2019, 21:26 Uhr Pullach Länger kostenlos parken

Die Parkscheibenregelungen in der Pullacher Ortsmitte werden vereinheitlicht. Künftig darf auf den öffentlichen Stellplätzen von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9 und 17 Uhr zwei Stunden lang kostenlos mit Parkscheibe geparkt werden. Dies gilt unter anderem für die öffentlichen Parkplätze in der Gartenstraße, am Josef-Seidl-Platz, am Kirchplatz, in der Schwanthalerstraße, der Bahnhofstraße, zwischen Münchener Straße und Bahnübergang, in der Habenschadenstraße, zwischen Kirchplatz und Schulstraße, der Johann-Bader-Straße sowie der Münchner Straße. Bislang war das Parken auf eine Stunde begrenzt.