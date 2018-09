28. September 2018, 21:54 Uhr Pullach Kunst im Münchner Süden

Wie in jedem Herbst der vergangenen Jahre lädt auch heuer wieder der Künstlerkreis "Münchner Süden" zu seiner Gruppenausstellung ins Pullacher Bürgerhaus. In der Regel zeigen dabei die Künstler ihre neuesten Ideen und Arbeiten. Zu sehen sind Werke in unterschiedlichen kreativen Techniken, die den Betrachter inspirieren, irritieren und zu visuellen Entdeckungsreisen verführen wollen. Die Ausstellung wird eröffnet am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr. Die Finissage ist am 19. Oktober von 18 bis 20 Uhr, dann wird auch der alljährlich vergebene Publikumspreis verliehen. Die Anzahl der teilnehmenden Künstler ist heuer besonders beeindruckend: Im Bereich Malerei stellen aus Hannelore Angele, Brigitte Axe, Jochen Brunsmann, Monika Dietz, Rosemarie von Funcke, Eva Großhennig, Kiki Kleist von Bröckel, Angela Musil, Claudia Pirron, Antje Reck, Gabriele Rodler, Gabriela Römer, Renate Ross, Ingrid Schmidt, Bina Zieglmeier, zudem präsentieren sich die Fotokünstler F. Freyja, Dieter Härtter und Bernd Sannwald. Daniel Castiglione, Peter Engelbrecht, Erika Hacker, Evelyn Heinsdorf, Johannes von Peckenzell, Uta Seidel und Georg Steidinger sind schöpferisch in den Bereichen Skulpturen, Keramik und Objektkunst. Besucht werden kann die Werkschau täglich von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.