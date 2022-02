Das Theater an der Ruhr zeigt in Pullach "Europa oder die Träume des Dritten Reiches".

Von Udo Watter, Pullach

Was der Stammwähler für demokratische Parteien, ist der Abonnent für Kulturveranstalter. Jemand, auf den man bauen kann, jemand, dessen Gunst verlässlich ist. Die größere Herausforderung und hohe Kunst ist es freilich, als Politiker die Wechselwähler für sich zu gewinnen oder - im Fall der Kultur - die zu überzeugen, für die es nicht zur Bildungsbürgerpflicht gehört, regelmäßig klassischen Klängen oder Kabarettpointen zu lauschen.

Und gerade die zögern im Moment noch, wie Hannah Stegmayer, Leiterin des Pullacher Bürgerhaueses, konstatiert. "Nicht nur wir - alle Häuser - müssen werben, werben, werben. Ein Teil der Besucher kommt immer. Aber wir müssen andere zurückgewinnen und teils wieder von vorn anfangen." Das Programm, das Stegmayer von März an für die neue Saison anbietet, ist von gewohnt hoher Qualität - so spielt etwa das zu den weltweit besten Kammermusik -Ensembles zählende Hagen-Quartett am 5. März im Bürgerhaus, es gastieren Kabarett-Größen wie Sigi Zimmerschied und Arnulf Rating im Isartal, Ende April kommt Jazz-Wunderkind Beka Gochiashvili aus Georgien. Dazu verspricht die Produktion des Theaters an der Ruhr "Europa - oder die Träume des Dritten Reiches" nach einem Film vom Lars von Trier im Mai ein Bühnenerlebnis der besonderen Art. Für die Bereiche Klassik, Kabarett, Theater sowie Jazz gibt es jetzt die Möglichkeit Packages (für vier Vorstellungen) zu erwerben, eine Art Abo-Ersatz.

Die Resonanz hält sich aber bisher in Grenzen. Stegmayer hat dafür durchaus Verständnis: "Es macht noch nicht so viel Spaß. Der Kulturgenuss ist immer noch ein bisschen aseptisch." Trotz der jüngsten Lockerungen schwebt noch der Schatten der Pandemie - vom Impf-Nachweis über Maskenpflicht bis zur Ansteckungsangst und eingeschränkter Gastronomie - über dem Besuch einer Veranstaltung. Das hingegen, was ein kulturelles Live-Erlebnis so besonders machen kann - eine dichte Atmosphäre, die elektrisierende Luft, oder die gebannte Stille des Publikums im ausverkauften Saal - fehlt.

Im Moment plant Stegmayer die Veranstaltungen noch so zu organisieren, dass das Parterre zu 25 Prozent ausgelastet ist, man also mit Abstand und maskenfrei sitzen darf, oben auf der Galerie wird dichter besetzt. Möglich wäre ja inzwischen eine 75-prozentige Auslastung des Saales, was in Pullach mehr als 300 Zuschauer bedeuten würde. So viele kommen aber eben im Normalfall nicht, daher bleibt es vorerst bei der alten Regelung. "Das wird sich im Lauf des Jahres ändern und wir haben natürlich die Möglichkeit, das auch kurzfristig zu verdichten", so Stegmayer. Wirtschaftlich hilft hier auch das staatliche Förderprogramm "Neustart Kultur", das bis Ende 2022 läuft. So sehr sich Stegmayer über ihre meist älteren "Stammkunden" (in normalen Zeiten oft Abonnenten) freut, so sehr liegt ihr am Herzen, auch andere (jüngere) Besucher wieder ins Bürgerhaus zu locken: "Wir bieten hohe Qualität und gute Unterhaltung."

Informationen unter www.buergerhaus-pullach.de. Die Packages kann man telefonisch (089/744 744 700) oder per E-Mail an buergerhaus@pullach.de erwerben .