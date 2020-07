Wer Akten mit vertraulichem Inhalt restlos beseitigen will, kann dies am Samstag, 8. August, am Wertstoffhof an der Zugspitzstraße tun. Gemeindebürger können dort in der Zeit von 9 Uhr bis 10.30 Uhr bis zu 20 Aktenordner beziehungsweise zwei Umzugskartons mit losem Blattmaterial anliefern. Dieser Service innerhalb dieser Mengenbeschränkung ist kostenlos.