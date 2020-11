In dem Bericht "Elternbeirat will abgezogene Lehrer zurück" vom 29. Oktober wird der Pullacher Rektor Anton Höck in einem Punkt falsch zitiert. Höck sagte, dass auch das Schulamt nur den Mangel verwalte und nicht, dass das Kultusministerium den Mangel verwalte. Das Kultusministerium als oberste Behörde trage die Verantwortung, stellt Höck klar; die darunter liegenden Behörden Regierungen, Schulämter und Schulleitungen hätten mit dem Mangel umzugehen.