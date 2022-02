Ohrwürmer und Gassenhauer, aber auch anspruchsvolle Musik - unter dem Motto "Klang. Fasching" werden die Opernsängerin Thérèse Wincent und der Organist Gerhard Plume am Sonntag, 20. Februar, in der Pullacher Jakobuskirche ein Konzert geben, das nicht zuletzt von der Improvisationskunst der Interpreten lebt. "Wir versprechen Ihnen ganz viel musikalischen Spaß!" sagen die beiden Protagonisten. Die schwedische Sopranistin Thérèse Wincent studierte Gesang in London und Wien und lebt mittlerweile in München. Plume ist nebenberuflicher Organist und regelmäßig in Gottesdiensten im Münchner Süden und Südosten zu hören. Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang erbeten.