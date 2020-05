Trotz Schließung ist der Pullacher Jugendtreff aktiv. Er ist digital auf der Plattform "Discord" zu finden. Hier sehen sich Jugendliche und pädagogische Teams: sich unterhalten, Musik hören, spielen, fast wie im offenen Treff. Und es gibt die Möglichkeit, sich in einer Hip-Hop-Tanzgruppe per Videochat auszupowern. Beim "Dinnerstag" wird außerdem gemeinsam per Stream gekocht. Auf Wunsch werden die dazu benötigten Zutaten kontaktlos an die Wohnungstür der Teilnehmer geliefert. Die Pädagoginnen und Pädagogen halten Kontakt per Telefon und Whatsapp zu den Jugendlichen. So können in dieser herausfordernden und auch belastenden Zeit kleine und größere Probleme besprochen und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden. Der Aktivspielplatz in den Sommerferien kann nicht stattfinden.

Informationen zum Pfingstprogramm gibt es unter www.freiraumhoch2.feripro.de.